Состояние 589 госпитализированных оценивается как тяжелое, 391 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 312 – на аппаратах ИВЛ. Фото: Олег УКЛАДОВ

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 507 новых случая COVID-19, из них 144 – в Екатеринбурге. Скончались 38 человек. Общее число смертей достигло 5 875.

- Состояние 589 госпитализированных оценивается как тяжелое, 391 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 312 – на аппаратах ИВЛ, - отмчают в оперштабе.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Полевского, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Алапаевского района, Артемовского, Артинского, Бисерти, Богдановича, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Первоуральска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Березовского, Верхней Пышмы, Качканара, Краснотурьинска, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Туринского городских округов, Ачитского, Белоярского городских округов, Верхней Салды, Камышловского района, Карпинска, Волчанска,Верхотурья, Камышлова и Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска и Сухого Лога.