Для формирования защитного иммунитета прививку сделать нужно заранее, желательно в сентябре-октябре. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Свердловской области продолжается вакцинация против гриппа среди школьников и воспитанников детсадов. Накануне были подведены результаты первого этапа - прививку сделали 185 084 детей. Это четверть от общего числа. Специалисты прогнозируют пик заболеваемости на начало 2021 года, но пройти вакцинацию советуют уже сейчас.

- Активность вируса гриппа в Свердловской области, по опыту прошлых лет, начинается во второй половине ноября – начале декабря, а пик заболеваемости приходится на январь – февраль.- сообщили в оперштабе Среднего Урала.

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В больницы доставили 420 180 доз «Ультрикс Квадри» — это инактивированная вакцина российского производства, которая не содержит живого вируса и абсолютно безопасна для человека. В ее состав входят актуальные штаммы вирусов гриппа, которые рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения по результатам работы экспертов. Эта вакцина рекомендована детям с 6-месячного возраста.