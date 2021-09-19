Продавал марихуану: на Среднем Урале вынесли приговор наркоторговцу

Суд признал подсудимого виновным по ч.1 ст. 228.1 УК РФ по факту незаконного быта наркотических средств и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лесном вынесли приговор 49-летнему наркоторговцу, который продавал марихуану. В конце прошлого года его задержали после сбыта каннабиса массой 0,902 грамма.

- Мужчина пояснил, что вырастил данное растение у себя дома для личного потребления и сбыта, - отмечают в ОМВД Лесного.

Городской суд признал мужчину виновным по статье 228.1 УК и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.