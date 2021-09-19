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Происшествия19 сентября 2021 10:27

Продавал марихуану: на Среднем Урале вынесли приговор наркоторговцу

Сбытчиком наркотического средства оказался 49-летний житель Лесного
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Суд признал подсудимого виновным по ч.1 ст. 228.1 УК РФ по факту незаконного быта наркотических средств и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд признал подсудимого виновным по ч.1 ст. 228.1 УК РФ по факту незаконного быта наркотических средств и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лесном вынесли приговор 49-летнему наркоторговцу, который продавал марихуану. В конце прошлого года его задержали после сбыта каннабиса массой 0,902 грамма.

- Мужчина пояснил, что вырастил данное растение у себя дома для личного потребления и сбыта, - отмечают в ОМВД Лесного.

Городской суд признал мужчину виновным по статье 228.1 УК и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.