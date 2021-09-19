Проникся доверием: житель Свердловской области потерял 140 тысяч после звонка мошенницы

Мошенники снимали деньги в три перевода. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Тавды потерял 140 тысяч рублей после разговора с телефонным мошенником. 19 августа свердловчанину позвонил «сотрудник банка», который заставил поверить уральца, что на него пытаются оформить кредит. Мужчина растерялся и продиктовал аферисту коды из смс, пришедших во время разговора.

Таким образом, мошенники смогли трижды снять со счета круглую сумму. Общий ущерб едва не достиг полмиллиона рублей.

- Со слов пострадавшего он проникся доверием к звонившей женщине, так как ее речь была очень грамотной и уверенной и даже не предполагал, что его обманывают, хотя раньше неоднократно слышал о способах мошенничества и о том, как не стать жертвой злоумышленников, - отмечают в полиции Тавды.

Весной этого года мы рассказывали историю бизнесмена из Москвы Дмитрия Суханова, который несколько часов общался с мошенниками. За один день он потерял почти миллион рублей.