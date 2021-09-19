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Общество19 сентября 2021 8:28

Доставайте пуховики: синоптики объявили о резком похолодании на Урале

В Свердловской и Челябинской областях ждут заморозков до -4 градусов
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Ночью 20-21 сентября местами в Свердловской и Челябинской областях, 20-23 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4°.

Ночью 20-21 сентября местами в Свердловской и Челябинской областях, 20-23 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4°.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области ожидается резкое похолодание. По данным Уральского гидрометцентра, местами в регионе столбик термометра будет опускаться до -4 градусов. Заморозки прогнозируются в ночь на 21 сентября.

Кроме этого на Среднем Урале сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

- На юго-востоке Свердловской области, 19-21 сентября в большинстве районов Курганской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале, в Курганской области по шкале Нестерова), - отмечают в Гидромете.

Напомним, что 6 сентября на севере области выпал первый снег.