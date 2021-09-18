В Свердловской области продлили предупреждение о сильном ветре

Спасатели просят горожан соблюдать меры безопасности Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики Свердловской области продлили предупреждение о сильном ветре, который пришел в регион в эти выходные. Ожидается, что 19 сентября его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Спасатели просят горожан соблюдать меры безопасности.

- В ветреную погоду может осложниться пожароопасная обстановка, поэтому следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Если ветер застал вас на улице, нужно остерегаться неустойчивых построек, мостов, линий электропередач и деревьев. Также на время непогоды необходимо отложить все работы на открытом воздухе.

Автомобилистам советуют не парковать машины рядом с деревьями и рекламными баннерами. О любых чрезвычайных происшествиях необходимо сообщать по номеру «101» или «112».