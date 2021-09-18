В Свердловской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 36 человек

Ранее заместитель губернатора Павел Креков объяснил высокую смертность от СOVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Свердловской области от коронавируса скончались еще 36 человек. Теперь общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 5 838 человек. Региональный оперштаб сообщает, что только за день в регионе зарегистрировали 505 новых случаев заболевания.

- Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии на Среднем Урале по официальным данным составляет 132 734 человек, из которых 122 476 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 453 человек, - сообщают в оперштабе.

Ранее заместитель губернатора Павел Креков объяснил высокую смертность от СOVID-19. По его словам, чем дольше идет так называемое плато, в его финале смертность, как правило, возрастает. Это связано с тем, что этот штамм более тяжелый, чем предыдущие.