В Верхотурье минувшей ночью сгорело здание торгового центра

Фото: паблик Вконтакте "Верхотурье"

В ночь на 18 сентября в Верхотурье сгорело здание местного торгового центра. Возгорание произошло на улице Свободы. Спасатели получили сигнал в 00:16 по местному времени и тут же выдвинулись на место происшествия. Как оказалось, на площади 762 квадратных метра горела кровля административного здания.

- В тушении пожара были задействованы шесть единиц техники, 17 человек личного состава. В 01:38 огонь локализован, в 02:58 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:20, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно, это предстоит выяснить специалистам. Местные жители предполагают, что в здании были проблемы с проводкой. Кстати, на юго-востоке Свердловской области до сих пор сохраняется высокая пожарная опасность, несмотря на резкое понижение температуры.