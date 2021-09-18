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Общество18 сентября 2021 11:02

В Свердловскую область придут ночные заморозки

Температура воздуха опустится до минусовых отметок
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Предупреждение выпустили синоптики из Уральского Гидрометцентра

Предупреждение выпустили синоптики из Уральского Гидрометцентра

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области ночная температура воздуха опустится до минусовых отметок. В ближайшие дни в регион придут заморозки. Предупреждение выпустили синоптики из Уральского Гидрометцентра.

- Ночью 18-21 сентября местами в Свердловской и Челябинской областях, 18-19 сентября местами в Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1,-4°, - такое сообщение появилось на сайте Гидрометцентра.

Примечательно, что на юго-востоке Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Напомним, по словам главного синоптика ФГБУ «Свердловский ЦГМС-Р» Галины Шепоренко, бабье лето свердловчанам пока ожидать не стоит. Большую часть сентября на Урале сохранятся низкие температуры и пасмурная погода.