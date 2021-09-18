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Общество18 сентября 2021 10:21

Губернатор Свердловской области опроверг информацию о переломе ноги

По словам главы региона, он получил небольшое повреждение несколько дней назад
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Глава региона заверил, что с ним все в порядке

Глава региона заверил, что с ним все в порядке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области опроверг информацию о переломе ноге. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что глава региона получил тяжелую травму. Евгений Куйвашев заявил, что получил повреждение еще несколько дней назад, однако о серьезных последствиях речи не идет.

- Болит, конечно, но работать не мешает. Не хотел афишировать в надежде, что скоро повязку снимут. Главное - не хотел родных волновать. Но наши журналисты снова подтвердили, что они самые пронырливые и осведомленные, - написал губернатор в своем Instagram.

По словам чиновника, его мама узнала про травму из СМИ и тут же позвонила узнать, что же случилось. Глава региона заверил, что с ним все в порядке, и до избирательного участка, чтобы проголосовать, он добрался самостоятельно.