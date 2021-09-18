Губернатор Свердловской области опроверг информацию о переломе ноги

Глава региона заверил, что с ним все в порядке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области опроверг информацию о переломе ноге. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что глава региона получил тяжелую травму. Евгений Куйвашев заявил, что получил повреждение еще несколько дней назад, однако о серьезных последствиях речи не идет.

- Болит, конечно, но работать не мешает. Не хотел афишировать в надежде, что скоро повязку снимут. Главное - не хотел родных волновать. Но наши журналисты снова подтвердили, что они самые пронырливые и осведомленные, - написал губернатор в своем Instagram.

По словам чиновника, его мама узнала про травму из СМИ и тут же позвонила узнать, что же случилось. Глава региона заверил, что с ним все в порядке, и до избирательного участка, чтобы проголосовать, он добрался самостоятельно.