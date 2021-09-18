Екатеринбургом зооспасатели сняли с дерева кота, просидевшего на ветках несколько дней

Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

Зооспасатели Екатеринбурга пришли на помощь к коту, который застрял на высоком дереве в уральской деревне Коптяки. Местные жители рассказали, что не может спуститься уже несколько дней, а в это время погода испортилась, и льют дожди.

- Когда мы приехали, хозяйка кота и еще несколько человек встретили нас и проводили в лесочек. Кот наблюдался на высоте около 15 метров на огромной ели. Голоса и активность под деревом вывели его из заторможенности, - рассказывает Евгений Зенков из «Зооспаса».

При виде людей усатый начал метаться по веткам и даже попытался наточить свои когти о ствол дерева. Спасателям не составило никакого труда снять его с такой высоты. Сразу после спуска его передали в руки владельцам.