26-летняя екатеринбурженка лишилась миллиона после разговора с мошенниками

Когда пострадавшая провела все операции, а телефонные звонки прекратились, она поняла, что ее обманули Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге 26-летняя местная жительница потеряла больше миллиона рублей, доверившись телефонным мошенникам. Девушке позвонили с неизвестного номера, на другом проводе был мужчина, который представился силовиком. Он объяснил ей, что на нее пытаются оформить кредит, и деньги нужно спасать.

- После этого потерпевшей позвонил «специалист» банка и убедил собеседницу оформить в банке несколько займов. По словам неизвестного, кредитные заявки, которые оформили мошенники, будут аннулированы, а деньги возвращены на счет заявительницы, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Когда пострадавшая провела все операции, а телефонные звонки прекратились, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».