Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 сентября 2021 8:20

В Екатеринбурге в столкновении трех легковушек пострадали две девочки

Детей увезли в больницу с различными травмами
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в столкновении трех легковушек пострадали двое детей, Авария произошла поздним вечером 17 сентября. Прибывшие на место автоинспекторы установили, что водительNissanAlmeraпытался повернуть налево, но врезался в «Ладу Приору», после чего его отбросило на «Богдан-2110»

- У пятилетней девочки диагностировали ушиб левого предплечья, а вот 11-летняя пассажирка пострадала серьезнее, ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

За рулем NissanAlmeraсидела 41-летняя женщина, инспекторам она заявила, что не увидела приближающийся автомобиль справа. В момент аварии она была трезва. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить точную причину случившегося.