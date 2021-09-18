В Екатеринбурге в столкновении трех легковушек пострадали две девочки

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в столкновении трех легковушек пострадали двое детей, Авария произошла поздним вечером 17 сентября. Прибывшие на место автоинспекторы установили, что водительNissanAlmeraпытался повернуть налево, но врезался в «Ладу Приору», после чего его отбросило на «Богдан-2110»

- У пятилетней девочки диагностировали ушиб левого предплечья, а вот 11-летняя пассажирка пострадала серьезнее, ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

За рулем NissanAlmeraсидела 41-летняя женщина, инспекторам она заявила, что не увидела приближающийся автомобиль справа. В момент аварии она была трезва. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить точную причину случившегося.