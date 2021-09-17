В Красноуфимске мужчина получил год условно за нападение на полицейского

Мужчина неожиданно вспылил и, громко ругаясь, набросился с кулаками на полицейского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске местный житель попал под суд за нападение на полицейского. Мужчину признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Следователи выяснили, что все случилось 24 февраля этого года. Уралец, будучи нетрезвым, шел по улице и привлек внимание патрульных.

- Стражи порядка остановили гражданина и, представившись, предложили ему проехать в больницу для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Однако гражданин оказал неповиновение законному требованию полицейского, - отметили в СУ СК России по Свердловской области.

Мужчина неожиданно вспылил и, громко ругаясь, набросился с кулаками на полицейского. По решению суда, ему назначен один год лишения свободы условно с испытательным сроком также на год. Напомним, накануне стало известно, что в закрытом городе Лесной, что в Свердловской области, местного жителя осудили за попытку дать взятку полицейскому.