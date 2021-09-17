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Общество17 сентября 2021 19:12

Три девушки из Екатеринбурга поборются за титул международного конкурса «Мисс Офис»

Уралочки добрались до стадии полуфинального голосования
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: организаторы конкурса «Мисс Офис»

Фото: организаторы конкурса «Мисс Офис»

Три девушки из Екатеринбурга поборются за титул в международном конкурсе «Мисс Офис – 2021». Известно, что уралочки добрались до стадии интернет-голосования за выход в финал состязания. Поддержать понравившуюся конкурсантку можно до 10 октября.

Как оказалось, зрители смогут выбрать 30 претенденток на главный приз из 130 человек, прошедших в полуфинал. Победительница сможет получить два миллиона рублей, а также главную корону.

- В этом году в Екатеринбурге прошли кастинг: Мягель Ирина, маркетолог, компания «Галамарт»; Сергеева Екатерина, руководитель по развитию, ООО «Агролессервис»; Деревянкина Евгения, HR-менеджер, компания «СИМА-ЛЕНД», - сообщили в пресс-службе конкурса.

Финал конкурса, который проводится в России с 2010 года, пройдет в Москве.