В Лесном мужчину осудили за попытку подкупить автоинспектора

По решению суда, мужчину осудили на два года условно с испытательным сроком на один год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В закрытом городе Лесной, что в Свердловской области, местного жителя осудили за попытку дать взятку полицейскому. Мужчину признали виновным по статье «Дача взятки». Как выяснили следователи , в один из дней уралец сел за руль, будучи нетрезвым, в какой-то момент его остановили автоинспеткоры.

- Водитель понял, что ему грозит привлечение к административной ответственности. Не желая быть привлеченным к ней, подсудимый решил дать взятку инспектору ДПС, оформлявшему данное правонарушение. С этой целью водитель положил 20 тысяч рублей в фуражку, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Однако полицейский, оформлявший протокол, такой широкий жест не оценил, деньги принимать отказался и сообщил об инцидент своему начальству. По решению суда, мужчину осудили на два года условно с испытательным сроком на один год.