Свердловская область получила пять современных реанимобилей

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Свердловскую область по поручению губернатора привезли современные реанимобили. Всего регион получил пять машин в максимальной комплектации, четыре из них будут использовать для эвакуации взрослых, еще одна – для детей. В перспективе такой транспорт может появиться на всех трассовых пунктах медицины катастроф.

- Это настоящая палата реанимации, в которой можно работать в полный рост. Реаниматологи и фельдшеры очень довольны. Особенность машин - возможность оказывать помощь не только одному пациенту, но и одновременно второму, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области.

Подобные автомобили можно использовать в плохую погоду, тем самым спокойно заменяя санитарный вертолет. Одна «взрослая» машина из поступивших в регион будет передана станции скорой помощи в Екатеринбурге.