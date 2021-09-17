Екатеринбуржец обманул пять жителей Кабардино-Балкарии, продавая несуществующую корову

После получения денег злоумышленник выключил телефон и не выходил на связь Фото: Алексей БУЛАТОВ

34-летний житель Екатеринбурга обманул пять человек, живущих в Кабардино-Балкарии, продавая несуществующую корову. Следователи считают, что мужчина разместил в социальных сетях объявление о продаже породистого животного. За свой товар он просил 38 тысяч рублей.

- В ходе разговора с покупателями, заинтересовавшимися приобретением животного, мужчина предлагал перевести часть суммы на банковский счет, а оставшуюся часть - после доставки коровы по месту жительства, - сообщили в УМВД России по Нальчику.

Пострадавшие успели перевести ему 75 тысяч рублей. После получения денег злоумышленник выключил телефон и не выходил на связь. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», которое уже передали в суд на рассмотрение по существу.