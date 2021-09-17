Олимпийский чемпион Давид Белявский станет послом универсиады 2023 года в Екатеринбурге

Давид стал олимпийским чемпионом в командном многоборье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский станет послом Всемирных студенческих игр, которые пройдут в 2023 году в Екатеринбурге. Представление спортсмена в новом звании состоится 18 сентября. Известно, что Давид Белявский и сам завоевывал медали на универсиаде, которая проходила в 2013 года в Казани.

- После официальной части гимнаст проведет автограф- и фотосессию. Посетить ее сможет любой желающий. Праздничные мероприятия пройдут на площади Кирова перед главным зданием УрФУ, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, для спортсмена это уже олимпиада в Токио стала третьей в карьере, однако медаль высшей пробы удалось получить только в этом году. Давид стал победителем в командном многоборье вместе с Никитой Нагорным, Артуром Далалояном и Денисом Аблязиным.