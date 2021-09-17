У певца подозревали коронавирус и ввели его в кому Фото: Олег ЗОЛОТО

Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Владимира Бурдина перевели из реанимации в обычную палату. Врачи сообщили, что состояние певца остается тяжелым, однако сейчас необходимо освободить место для других пациентов.

- Так. Владимира перевели в общую палату. Состояние сказали ещё тяжëлое, но в реанимации места другим нужны. Он уже сегодня сам маме с чужого телефона звонил. Как только его смартфон найдут: пока не могут найти, его со скорой передавали, могли потерять, он, наверное, сам на связи появится, - отметил брат исполнителя в официальной группе Вконтакте.

Тимофей Бурдин надеется, что и дальше у его брата дела будут улучшаться, и в ближайшее время он сам будет с доступом к сети. Напомним, Владимира Бурдина госпитализировали в конце августа. У певца подозревали коронавирус и ввели его в кому.