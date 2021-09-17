Сысертский госпиталь, перепрофилированный под COVID-19, вернется к штатной работе

Вместо коронавирусных коек будет плановая и неотложная госпитализация Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стационар Сысертской центральной районной больницы вернется к штатному режиму работы. Об этом сообщает сам госпиталь.

- Минздравом принято решение с 20 сентября перевести коечный фонд стационара Сысертской ЦРБ в штатный режим работы, - говорится в сообщении.

Оставшихся пациентов переведут в городские больницы Екатеринбурга. Помещения больницы продезинфицируют, и после этого стационар начнет принимать больных. Вместо коронавирусных коек будет плановая и неотложная госпитализация.

С начала пандемии стационар Сысертской больницы перепрофилировали под больных COVID-19 три раза. В госпитале побывали 4,5 тысячи человек.

Ранее в штатный режим работы перешла больница №3 в Екатеринбурге. С 9 сентября медики начали на плановую госпитализацию пациентов с патологией центральной нервной системы для нейрореабилитации.

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