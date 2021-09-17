В Свердловской области явка на выборы превысила 13%

На некоторых участках в Свердловской области была высокая активность и очереди Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области явка на выборы, по данным на 15:00 17 сентября, составила 13,45% от общего количества избирателей. Об этом сообщает региональный избирком.

Свердловский избирком отмечает, что на номер комиссии поступило 650 звонков. Большая часть уральцев интересовались, как проголосовать в сервисе «Мобильный избиратель». Также поступали вопросы информационно-справочного характера, в том числе связанные с навигацией по сайту. Также свердловчане интересовались, как найти избирательного участка.

Ранее на некоторых участках в Свердловской области была высокая активность и очереди. Свердловский избирком объяснил очереди на участках в регионе тем, что многим уральцам было удобно проголосовать перед работой в пятницу. Также они объяснили, что выбирают депутатов трех уровней.

Также председатель регионального избиркома обратился к членам комиссий с просьбой следить за соблюдением социальной дистанции и наличием масок у свердловчан.

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