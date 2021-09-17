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Общество17 сентября 2021 15:33

Эксперты назвали подкуп на избирательном участке в Екатеринбурге провокацией

В Свердловской области высокая конкуренция, разыгрывается более 600 мандатов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По мнению политолога, подкуп избирателей является уголовно наказуемым деянием

По мнению политолога, подкуп избирателей является уголовно наказуемым деянием

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты назвали подкуп на избирательных участках в Екатеринбурге провокацией. По словам Александра Емельянова, который работает в центре общественного наблюдения, в Свердловской области высокая конкуренция, разыгрывается более 600 мандатов. Подкуп голосов – это серьезный проступок, который нельзя допускать.

- Нужно обязательно проявить бдительность, сообщить либо в ЦОН, либо в правоохранительные органы, потому что подобные вещи являются серьезными административными и даже уголовными преступлениями, - сообщает эксперт.

По мнению политолога, подкуп избирателей является уголовно наказуемым деянием, за которое полагается наказание, при этом доказать факт преступления проблематично. Однако его легко фальсифицировать, записав видеоролик о том, некий мужчина за углом предлагает деньги.