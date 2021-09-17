МЧС предупредило свердловчан о сильном ветре

МЧС советует держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 18 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС.

- В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь, - говорится в сообщении.

Спасатели также предупреждают, что в ветреную погоду осложнится пожарная обстановка. Уральцам нужно быть осторожнее с огнем и соблюдать меры пожарной безопасности.

МЧС советует держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев. Кроме того, нужно опасаться падения кровли и стекол.

Спасатели призывают прекратить все работы на свежем воздухе и на высоте. Водителям нужно быть внимательнее при управлении транспортом. МЧС советует не парковаться рядом с деревьями, рекламными щитами и фасадами зданий. Лучше оставлять машину на крытой парковке.

Ранее МЧС предупреждало уральцев о заморозках ночью 14 сентября. В этот день температура опускалась до -5°C.

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