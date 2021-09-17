В Свердловской области пройдет Всероссийская Неделя безопасности дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции проведут встречи с детьми и родителями в жилых зонах и дворовых территориях, в ходе которых напомнят о необходимости обеспечения безопасности юных участников дорожного движения .Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области с 20 по 24 сентября пройдет Неделя дорожной безопасности. Только за 8 месяцев текущего года на Среднем Урале зарегистрировано 246 ДТП с участием детей, в результате которых 260 получили травмы различной степени тяжести и 17 погибли.

- Мероприятия Недели носят, прежде всего, профилактический характер и направлены на различные аспекты повышения безопасности детей на дорогах, - отмечают в отделении пропаганды УГИБДД.

В преддверии Недели Госавтоинспекция совместно с всероссийским изданием «Добрая Дорога Детства» запустили два интернет-челленджа.

#ВезуРебенкаПравильно – направлен на повышение безопасности юных пассажиров и популяризацию использования детских удерживающих устройств.

Второй - #ВозьмиРебенкаЗаРуку – о необходимости соблюдения правил безопасности при переходе проезжей части.

По каждому из челленджей выберут по три лучших ролика.