На матч ХК «Автомобилист» разрешили пустить больше 500 человек

Наша команда на льду КРК «Уралец» сыграет с омским «Авангардом» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Свердловской области разрешил допустить на матч ХК «Автомобилист» тысячу человек и запустить продажу билетов. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

- Утром в день игры ХК «Автомобилист» получил разрешение от Роспотребнадзора на допуск в КРК «Уралец» 1000 человек. В связи с этим в 14:00 на сайте клуба начнется онлайн-продажа билетной квоты на сегодняшний матч, - рассказали в ХК «Автомобилист».

Сегодня, 17 сентября, в 19:00 наша команда на льду КРК «Уралец» сыграет с омским «Авангардом».

Напомним, ранее на матчи допускались только владельцы, купившие сезонные абонементы в прошлом чемпионате.

Отметим, что на все остальные массовые мероприятия в Свердловской области из-за угрозы распространения коронавируса разрешается допусать не больше 500 человек.