Уральцы стали реже закладывать вещи в ломбарды, но суммы займов увеличились

Сократилось и само количество ломбардов в регионе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области в первом полугодии 2021 года на 19% снизилось количество займов в ломбардах. Однако суммы займов выросли на 20%, сообщает Центробанк.

- Абсолютное большинство займов (99,9%) свердловчане берут под залог личных вещей: драгоценных украшений, техники и оборудования, - говорится в сообщении.

0,1% уральцев берут займы в ломбардах под залог машины. За первое полугодие свердловчане оформили 300 тысяч договоров с ломбардами. Средняя сумма займа достигла 11,7 тысячи рублей.

Всего за первые шесть месяцев 2021 года ломбарды выдали жителям Свердловской области 3,5 миллиарда рублей. Это на 2% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, сократилось и само количество ломбардов в регионе. За год число снизилось на 22%, до 77 организаций. Такая тенденция захватила всю страну.

Ранее Центробанк сообщил, что за первое полугодие 2021 года в Свердловской области на 68% увеличился объем ипотеки. Также выросло количество таких кредитов на 45%. За первые шесть месяцев на Урале выдали 33,5 тысячи ипотечных кредитов на сумму 83 миллиарда рублей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка