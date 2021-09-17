Уральцы стали реже закладывать вещи в ломбарды, но суммы займов увеличились

Сократилось и само количество ломбардов в регионе
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Свердловской области в первом полугодии 2021 года на 19% снизилось количество займов в ломбардах. Однако суммы займов выросли на 20%, сообщает Центробанк.
- Абсолютное большинство займов (99,9%) свердловчане берут под залог личных вещей: драгоценных украшений, техники и оборудования, - говорится в сообщении.
0,1% уральцев берут займы в ломбардах под залог машины. За первое полугодие свердловчане оформили 300 тысяч договоров с ломбардами. Средняя сумма займа достигла 11,7 тысячи рублей.
Всего за первые шесть месяцев 2021 года ломбарды выдали жителям Свердловской области 3,5 миллиарда рублей. Это на 2% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, сократилось и само количество ломбардов в регионе. За год число снизилось на 22%, до 77 организаций. Такая тенденция захватила всю страну.
Ранее Центробанк сообщил, что за первое полугодие 2021 года в Свердловской области на 68% увеличился объем ипотеки. Также выросло количество таких кредитов на 45%. За первые шесть месяцев на Урале выдали 33,5 тысячи ипотечных кредитов на сумму 83 миллиарда рублей.
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