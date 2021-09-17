Новую набережную в Нижнем Тагиле засадят кустами кизильника

На Набережной уже высадили около 200 кустов. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В рамках обустройства набережной «Тагильская лагуна 2» на берегу Городского пруда в Нижнем Тагиле за Дворцом детского и юношеского творчества высадят 2,6 тысячи кустов кизильника.

На этом месте уже выкорчевали деревья и заросли дикого кустарника, укрепили береговую линию и проложили коммунальные сети. До этого на набережной появились спортивные площадки и дорожки, пишет информационный портал TagilCity.ru.

На завершающем этапе на набережную озеленят: здесь появится 2,6 тысячи кустов кизильника и 161 дерево – рябины, дубы, ели. 16 сентября здесь высадили 200 саженцев. В ближайшие дни работа будет продолжена.