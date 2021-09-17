На Серовском тракте водитель сломал плечо и ребро после того, как улетел в кювет

В ДТП кроме водителя никто не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водитель Volkswagen Polo улетел в кювет на 15 километре Серовского тракта. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в городском ГИБДД.

- В результате ДТП водитель был доставлен в ГКБ №23 на скорой медицинской помощи. У него закрытый перлом левого плеча, перелом второго четвертого ребра слева, - рассказали там.

За рулем Volkswagen Polo был 52-летний житель Екатеринбурга. Мужчина ехал по Серовскому тракту со стороны Верхней Пышмы. Авария произошла 17 сентября около 07:10. В ГИБДД отмечают, что водитель не обеспечил постоянный контроль за дорогой. В ДТП больше никто не пострадал.

Ранее на Урале водитель BMW 530i вылетел в кювет. Авария произошла на трассе межу Верхней Турой и Качканаром. За рулем был 41-летний мужчина. Он скончался на месте до прибытия врачей.

А 14 сентября на трассе «Екатеринбург - Серов» рано утром в кювет улетел Hyundai Tucson. В котором ехала семья. По данным ГИБДД, 38-летний водитель не справился с управлением при обгоне и съехал с проезжей части. В аварии пострадала 36-летняя женщина и ее 16-летний сын - пассажиры иномарки.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка