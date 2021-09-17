Кикшеринг Busy Fly в Екатеринбурге запустили в июне 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сервис по прокату электросамокатов BusyFly остановил работу в Екатеринбурге. Об этом сообщили в аккаунте кикшеринга в столице Урала в Instagram.

- Сезон закрыт. Спасибо всем, кто откатал с нами этой сезон, и ждем вас в следующем году, - написали представители BusyFly.

Напомним, кикшеринг Busy Fly - это международная компания, которая предоставляет в аренду самокаты в 40 городах мира. В Екатеринбурге его запустили в июне 2021 года.

Еще два сервиса по прокату электросамокатов - Whoosh и Urent пока не сообщали о закрытии сезона.

Ранее депутат гордумы Тимофей Жуков рассказал, что в Екатеринбурге на нескольких улицах появится выделенная полоса для самокатов. По его словам, он провел встречу с представителями кикшеринга в уральской столице, компаниями Whoosh и Urent. Вместе они согласились, что разделительная полоса необходима, но выгонять людей на самокатах на дорогу небезопасно.Также планируется нанести на тротуарах разметку о парковке электросамокатов.

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