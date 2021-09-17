ЕВРАЗ направит более 4 млрд руб. отчислений на развитие Нижнего Тагила

Соглашение подписывают Денис Новоженов, Александр Высокинский, Владислав Пинаев. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписали дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. На развитие Нижнего Тагила будет дополнительно направлено более 4 млрд руб. отчислений ЕВРАЗа.

Трехстороннее соглашение предполагает поддержку следующих проектов:

- дополнительную поддержку профессионального волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»;

- капитальный ремонт здания Городского дворца детского и юношеского творчества;

- строительство культурно-образовательного центра на Гальяно-Горбуновском массиве.

«ЕВРАЗ на протяжении многих лет направляет средства на улучшение инфраструктуры городов присутствия. Мы хотим, чтобы наши города развивались, чтобы в Нижнем Тагиле и Качканаре было комфортно, приятно и интересно жить молодежи, – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Строительство новых спортивных и культурных объектов, поддержка спорта, реализация мероприятий по снижению нагрузки на окружающую среду сделают будущее наших городов лучше».

«Очень важно, что предприятия вкладываются не только в свой бизнес, но также в развитие территорий, где живут их работники. Благодаря сотрудничеству с ЕВРАЗом в Свердловской области уже построены и отремонтированы социальные объекты на сумму около 11 миллиардов рублей. Соглашение, которое мы подписали сегодня – внесет существенный вклад в повышение качества жизни уральцев», – сказал Александр Высокинский

«Напомню, что первое трехстороннее соглашение было подписано 6 сентября 2017 года. Благодаря его реализации социально-экономическое сотрудничество муниципалитета, правительства Свердловской области и компании ЕВРАЗ не является чем-то эфемерным, а обретает конкретные формы в виде осуществления различных социальных проектов, появления новых объектов инфраструктуры. Например, строительство моста через Нижнетагильский пруд, о котором тагильчане мечтали почти сто лет, уже в следующем году будет завершено. За четыре года в развитие Нижнего Тагила было вложено уже 2 млрд 23 млн 433 тыс. рублей, – подчеркнул мэр Владислав Пинаев. – Новый этап нашей совместной работы, который начался сегодня после подписания дополнительного соглашения, поможет городу обрести новые социальные объекты, вернуть первоначальный облик сооружениям, построенным много лет назад, станет реальным инструментом для того, чтобы повысить качество жизни тагильчан», – сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Благодаря соглашениям, заключенным ЕВРАЗом, правительством Свердловской области и администрациями Нижнего Тагила и Качканара строится мост через Тагильский пруд, построены дворец единоборств «Атлант, футбольный клуб «Олимп», лыжероллерная трасса «Звездочка». На этот проект направлено более 4 млрд рублей отчислений компании.