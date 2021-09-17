Тима Белорусских отменил концерт в Екатеринбурге из-за проблем в команде

Певец объяснил, что без заболевших членов команды не получится сделать шоу, которое он хотел. Фото: официальное сообщество Тимы Белорусских «ВКонтакте»

Певец Тима Белорусских отменил концерт в Екатеринбурге. По этому поводу музыкант записал видеообращение.

- Часть нашей команды, а именно два человечка, заболели «коробкой виндоусом», коронавирусом, и мы не сможем полноценно дать шоу, которое мы хотели, - заявил Белорусских.

Он подчеркнул, что выступление перенесут на другую дату. Все билеты останутся действительными. Команда певца пообещала, что они постараются провести концерт в ближайшее время.

Выступление должно было пройти в Екатеринбурге 18 сентября в 18:00. Площадкой для концерта был выбран «Теле Клуб». Тима Белорусских должен был провести уральцам презентацию своего второго альбома «Моя кассета — твой первый диск».

Ранее «Яндекс.Музыка» составила для жителей Екатеринбурга специальный плейлист, в который вошли 50 самых популярных треков у горожан. Любимыми исполнителями уральцев оказались Тима Белорусских, Артур Пирожков, «Ленинград» и Billie Eilish.

В 2019 году Белорусских выступал в Екатеринбурге на Дне города. Выступление прошло в Академическом районе.

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