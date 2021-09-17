На Урале гонщики уничтожают деревья в Березовском лесничестве

Березовское лесничество атаковали квадроциклисты. Фото: ИА "Уральский меридиан"

Лесничие Березовского лесничества под Екатеринбургом бьют тревогу: гонщики уничтожили сотни саженцев ели и сосны во время заездов по бездорожью. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По словам лесничих, гонки обходятся слишком дорого лесничеству из-за того, что гонщики выбрал ровные поля питомника в качестве самого подходящего места для заездов. В итоге многолетние труды по выращиванию молодых деревьев сведены на нет из-за визитов квадроциклистов.

Березовское лесничество считается одним из самых крупных в Свердловской области, половину его площадей занимает посадочный материал. Каждый год здесь ведется заготовка семян главных лесообразующих пород – 888 кг, что в пять раз превышает плановый показатель.