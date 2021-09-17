В ЦОН Свердловской области прокомментировали информацию о скупщиках голосов

В ЦОН призвали горожан сообщать о провокациях с покупкой голосов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Железнодорожном районе Екатеринбурга, на избирательном участке № 1356 заметили двух человек, предлагающих 500 рублей за голос за конкретного кандидата конкретной партии. Информацию об этом подтвердили на официальном канале в Telegram Центра общественного наблюдения Свердловской области.

- В Свердловской области очень высокая конкуренция на выборах. У нас разыгрывается более 600 мандатов на этих выборах и подобные правонарушения являются очень серьезными проступками. Поэтому хотелось бы обратить внимание тех граждан, которые придут на выборы, что подобные вещи недопустимы, - рассказал эксперт ЦОН Александр Емельянов. - В таком случае нужно проявить бдительность и сообщить об этом в центр общественного наблюдения либо в правоохранительные органы, потому что подобные вещи являются серьезными преступлениями которые караются соответствующим образом.

В полиции Екатеринбурга пока не комментируют произошедшее.

Напомним, с 17 по 19 сентября в Екатеринбурге проходит голосование за депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и представителей в Законодательное собрание Свердловской области. На территории уральской столицы действует 564 постоянных избирательных участка и 24 временных.