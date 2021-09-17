Свердловский избирком объяснил очереди на участках в регионе

На некоторых точках голосования зафиксировали высокую активность и очереди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многим уральцам удобно проголосовать перед работой в пятницу. Так объяснил очереди на участках председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

- Полагаю, свою роль сыграло то, что голосование в этот раз – трехдневное. Многим удобно зайти на участок перед работой в пятницу, чтобы освободить выходные, - заявил он.

Русинов также объяснил очереди тем, что выбирают депутатов трех уровней. Он отметил, что избирательные участки начали работу в штатном режиме. По его словам, на некоторых точках голосования зафиксировали высокую активность и очереди.

Также председатель регионального избиркома обратился к членам комиссий с просьбой следить за соблюдением социальной дистанции и наличием масок у свердловчан.

В Свердловской области в восемь утра открылись избирательные участки. Всего в регионе начали работу 2 486 постоянных точек голосования и 38 временных участков. Для проведения голосования напечатали 12 миллионов бюллетеней. Выборы пройдут в течение трех дней, с 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00.

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