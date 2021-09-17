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Здоровье17 сентября 2021 9:40

Опубликован список адресов, где можно бесплатно сдать тест на антитела привитым «ЭпиВакКороной» свердловчанам

Исследование будет проводиться в 23 муниципалитетах
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Оценку иммунитета целесообразно проводить не ранее, чем через 42 дня после первой вакцинации

Оценку иммунитета целесообразно проводить не ранее, чем через 42 дня после первой вакцинации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Свердловской области опубликовал список адресов, где жители региона привитые «ЭпиВакКороной» смогут бесплатно сдать тест на антитела. Исследование будет проводиться в 23 муниципалитетах.

- Для исследования используются специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», разработанные с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

Также там отметили, что оценку поствакцинального иммунитета целесообразно проводить не ранее, чем через 42 дня после первой вакцинации.

При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, сертификат о получении прививки от коронавируса и СНИЛС. Публикуем список учреждений, где можно сдать тест на антитела и время приема.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот