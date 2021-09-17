Акция «Эффект «Ласточки» от СвЖД и Ельцин Центра продолжится этой осенью

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Это стало возможным благодаря продлению совместной акции СвЖД и Ельцин Центра «Эффект «Ласточки» на осенний период.

Для получения бесплатного билета в Арт-галерею необходимо с 20 сентября по 24 октября 2021 года совершить поездку на электропоезде «Ласточка» и предъявить билет на поезд в кассе Ельцин Центра. В акции участвуют только проездные документы с указанием мест. Посетить галерею бесплатно можно в любые субботу и воскресенье в указанный период. Пассажиров ждут на двух выставках проекта – «Что делает нас лучше» и «Место на Земле». Они приурочены к 40-летию закладки первого камня МЖК (молодежный жилой комплекс) «Комсомольский» в Свердловске.

Отметим, что летом в рамках акции «Эффект «Ласточки» правом бесплатно посетить Музей Б.Н. Ельцина в Ельцин Центре воспользовались почти 1400 человек. Самым «посещаемым» месяцем стал август – в музее побывали 650 человек.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

«Ласточка» – подвижной состав нового поколения. Каждый вагон оборудован климатической установкой, очистка поступающего в салон воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации. Обеззараживание воздуха ведется при помощи ультрафиолетовых ламп; они полностью безопасны для человека, так как находятся под крышей вагона. В салоне есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты.

На Свердловской железной дороге межрегиональные поезда «Ласточка» выполняют рейсы из Екатеринбурга в Пермь, Тюмень, Курган и обратно. Перевозчик – Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания».

Пригородные «Ласточки» в Свердловской области курсируют на направлениях Екатеринбург – Каменск-Уральский, Шарташ – Ревда, Екатеринбург – Серов (через Нижний Тагил и Кушву), Екатеринбург – Шаля (через Первоуральск, Билимбай и Кузино). Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания».