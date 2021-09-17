Жители Сортировки остались без горячей воды

Горячей воды нет у жителей домов по улице Технической и на проспекте Седова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в микрорайоне Сортировка жители сидят без горячей воды. Виной всему - авария на теплосетях. Горячей воды нет у жителей домов по улице Технической и на проспекте Седова. - Есть ограничения по улице Технической 94, 32, 32а, на проспекте Седова 17,26. Эти повреждения на сетях МУП «Екатеринбургэнерго», данные сети находятся не в нашей эксплуатации. Ремонтом занимается другая организация, - рассказали в пресс-службе екатеринбургской теплосетевой копании.

Также в организации объяснили, что если в доме нет воды и иных ресурсов, его жители должны обратиться в свою управляющую компанию, так как в случае ограничений подачи воды, именно УК получает уведомление от ресурсно – снабжающей компании. В нем четко прописаны даты и время отсутствия коммунальных благ. В свою очередь, управляющая компания обязана проинформировать жильцов в объявлениях на подъездах, по телефону. На момент публикации «КП-Екатеринбург» получить комментарий у «УК РЭМП», обслуживающей дома, в которых отключили горячую воду, не удалось. В «МУП Екатеринбургэнерго» в свою очередь не смогли объяснить отсутствие горячей воды и посоветовали обратиться в екатеринбургскую теплосетевую компанию.