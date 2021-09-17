В Нижнем Тагиле открыли сквер, отреставрированный за 71,3 миллиона рублей

Больше всего внимание горожан в новом сквере привлекает центральная клумба с полукруглыми скамьями и топиарной фигурой Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле открыли после реконструкции сквер за ДК «Юбилейный», за благоустройство которого ранее проголосовали жители. На работы в парковой зоне потратили 71,3 миллиона рублей. За эти деньги в сквере оборудовали спортивную и детскую площадки, а также установили качели вдоль тропинок, заменили разрушенный асфальт на новую плитку и полностью реконструировали систему освещения.

- Востребованность преобразований - главный и самый важный критерий в реализации национальных проектов. Пусть сквер долгие годы радует жителей города! В следующем году приступим к ремонту фасада ДК «Юбилейный», - рассказал глава города Владислав Пинаев.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В администрации города отметили, что почти половину сквера занимают цветники, газоны и деревья хвойных и лиственных пород. Больше всего внимание горожан привлекает центральная клумба с полукруглыми скамьями и топиарной фигурой «Влюбленные». Еще до официального открытия сюда начали приезжать молодожены, чтобы сделать красивые фото.

В этом году в Нижнем Тагиле реконструкция проходит еще на четырех общественных территориях. На их обустройство выделено более 233 миллионов рублей.