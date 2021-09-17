На Урале отопление дали в половине жилых домов

В Свердловской области работают 1 302 котельных
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области отопление дали в 54% жилых домов и в 83% социальных объектов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
- Полностью включено теплоснабжение в 30 территориях, - говорится в сообщении.
Во все жилые дома дали тепло в 34 муниципалитетах. Полностью подключили социальные объекты в 47 муниципалитетах.
По данным на 16 сентября, в Свердловской области работают 1 302 котельных. Они отапливаю больше 44 миллионов квадратных метров жилых домов. Отопление уже включили в 4 654 социальных объектах. Из них 898 - школы, 1 361 - дошкольные учреждения, 812 - больницы, 129 – интернаты. Также в это число входят 871 учреждение культуры и 583 прочих объектов соцкультбыта.
Муниципалитеты получили рекомендацию с 22 сентября создать «горячие линии» по вопросам отопления. Туда смогут обращаться жители регионов, у которых нет тепла. Также на «горячую линию» можно будет звонить в случае внештатных ситуаций или при получении услуги низкого качества.
В Свердловской области к вечеру 14 сентября отопление включили в 16% жилых домов и в 28,5% социальных объектов. При этом в 11 муниципалитетах тогда подключили более 80% объектов соцсферы, еще в 10 на 50%.
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