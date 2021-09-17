На Уралмаше женщина покусала продавца и ограбила магазин

Силовики задержали подозреваемую у нее дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 16 сентября на Уралмаше женщина напала на продавца продуктового павильона и украла деньги из кассы. Об этом сообщает управление Росгвардии по Свердловской области.

Инцидент произошел в магазине на проспекте Космонавтов. К силовикам обратилась 42-летняя продавщица. Она рассказала, что в павильон зашла малознакомая девушка. Злоумышленница напала на женщину, поцарапала ей руки и покусала. После этого она забрала из кассы 21,5 тысячи рублей.

- Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Заявительница была доставлена в больницу бригадой медиков для оказания помощи, - говорится в сообщении Росгвардии.

Силовики выяснили, что нападавшей была 34-летняя жительница Уралмаша. Росгвардейцы отправились к ней домой и задержали злоумышленницу. Подозреваемую доставили в отдел полиции.

В начале августа 2021 года в Екатеринбурге задержали мужчину, который украл деньги из кассы магазина. Злоумышленник угрожал продавцу пистолетом. Инцидент произошел 30 июля на улице Фрезеровщиков.

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