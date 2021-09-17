Египетская авиакомпания «Air Cairo» запустила прямые рейсы из Екатеринбурга в Шарм-Эль-Шейх

Рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх выполнялись из Кольцово до закрытия авиасообщения с Египтом в 2015 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Air Cairo» запустила прямые рейсы из Екатеринбурга в Шарм-Эль-Шейх. Самолеты Airbus A320 вместимостью до 174 пассажиров будут летать на египетский курорт один раз в неделю - по четвергам.

- Первый рейс вылетел по маршруту минувшим вечером в 22:36 местного времени с полной загрузкой, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

В Кольцово отметили, что рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх выполнялись из Кольцово до закрытия авиасообщения с Египтом в 2015 году и пользовались большой популярностью у уральцев. По итогам 2014 года пассажиропоток на обоих направлениях, по данным аэропорта, превысил 336 тысяч человек.

Напомним, в конце августа Росавиация разрешила авиакомпаниям выполнять прямые рейсы в Египет из 49 городов. В список попал и Екатеринбург.