В Свердловской области работают 2 486 участков для голосования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области открылись избирательные участки, на которых жители региона смогут отдать голоса за кандидатов в депутаты Госдумы, депутатов Заксобрания региона и депутатов представительных органов муниципальных образований. Избирательные участки будут ежедневно открыты с 8:00 до 20:00.

- В 8:00 все участковые избирательные комиссии приступили к работе. Избирателей ждут 2 486 постоянных, а также 38 временных участков, организованных на вокзалах, в аэропорту, больницах, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Также там отметили, что для проведения голосования напечатано 12 миллионов бюллетеней - в зависимости от избирательного округа, жителям региона будет предложено от четырех до пяти бюллетеней.

В условиях пандемии коронавируса для обеспечения безопасности голосование будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Кроме того, на входе в избирательный участок у каждого измерят температуру, а также выдадут маску, перчатки и ручку.