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Общество17 сентября 2021 5:39

В Нижнем Тагиле «Газпром нефть» открыла новый топливный терминал

Он возведен на месте устаревшей нефтебазы поостренной в 1937 году
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Владислав Пинаев отметил важность строительства терминала именно в микрорайоне Рудник

Владислав Пинаев отметил важность строительства терминала именно в микрорайоне Рудник

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил стал второй площадкой, где компания «Газпром нефть» построила абсолютно новый топливный терминал. Как рассказали в пресс-службе администрации города, он возведен на месте устаревшей нефтебазы поостренной в 1937 году в микрорайоне Рудник. Объем инвестиций в полную модернизацию объекта превысил 3 миллиарда рублей.

Терминал позволит обеспечить поставки бензина и дизельного топлива в Свердловскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Также его открытие направлено, в том числе на улучшение экологической ситуации в городе и создании новых рабочих мест.

- Строительство терминала именно в этом месте, наверное, вдвойне значимо, потому что поселок Рудника имени III-го Интернационала, где шахты закрылись еще в 90-е годы, далеко не самая процветающая территория. Ваше предприятие будет здесь районообразующим, - отметил глава города Владислав Пинаев.

В мэрии отметили, что в Нижнем Тагиле проект реализовали всего за два года, тогда как первый подобный терминал в Ленинградской области возводили десять лет.