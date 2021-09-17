В Нижнем Тагиле «Газпром нефть» открыла новый топливный терминал

Владислав Пинаев отметил важность строительства терминала именно в микрорайоне Рудник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил стал второй площадкой, где компания «Газпром нефть» построила абсолютно новый топливный терминал. Как рассказали в пресс-службе администрации города, он возведен на месте устаревшей нефтебазы поостренной в 1937 году в микрорайоне Рудник. Объем инвестиций в полную модернизацию объекта превысил 3 миллиарда рублей.

Терминал позволит обеспечить поставки бензина и дизельного топлива в Свердловскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Также его открытие направлено, в том числе на улучшение экологической ситуации в городе и создании новых рабочих мест.

- Строительство терминала именно в этом месте, наверное, вдвойне значимо, потому что поселок Рудника имени III-го Интернационала, где шахты закрылись еще в 90-е годы, далеко не самая процветающая территория. Ваше предприятие будет здесь районообразующим, - отметил глава города Владислав Пинаев.

В мэрии отметили, что в Нижнем Тагиле проект реализовали всего за два года, тогда как первый подобный терминал в Ленинградской области возводили десять лет.