В Екатеринбурге 56-летний мужчина потерял 1.2 миллиона, поверив мошенникам

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 56-летний местный житель потерял 1.2 миллиона рублей, поверив телефонных мошенникам. Мужчина обратился в полицию 15 сентября и рассказал, что накануне ему позвонила девушка, которая представилась сотрудницей банка, и рассказала, что на него пытаются оформить кредит.

- Для безопасности вклада якобы необходимо обналичить в банке все имеющиеся накопления и перевести на «защищенные» счета, которые ему продиктуют. Доверчивый гражданин выполнил все указания звонившей, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Когда мужчина обналичивал деньги, настоящий сотрудник банка спросил у него, не обманывают ли его мошенники, на что он ответил, что берет деньги для личных целей. Общая сумма ущерба составила 1 миллион и 275 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».