Школьники Свердловской области во время выборов будут учиться дистанционно

Глава региона обмолвился, что подготовка к выборам была непростой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьников Свердловской области на время выборов отправят на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в instagram. Глава региона призвал горожан приходить на избирательные участки, а также обмолвился, что подготовка к выборам была непростой.

- Они настолько важны, что не обошлось без временных трудностей. В школах на эти дни сделали удаленку для безопасности. Надеюсь, вы извините нас за неудобства и поймете, - сказал Евгений Куйвашев в своем видеообращении.

Напомним, также в канун выборов Росгвардия проверяет владельцев гражданского оружия, которые живут в 500 метрах от избирательных участков. Бойцы проверяют комнаты хранения оружия в частных охранных, спортивных образовательных организациях. Также силовики проверяют организации, которые торгуют оружием и боеприпасами.