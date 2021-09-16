Парк «Тагильская лагуна-2» начали озеленять

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле начали озеленение территории за Городским дворцом детского и юношеского творчества. Благоустройство площадки проходит в рамках проекта «Тагильская лагуна-2». Планируется, что здесь высадят 161 дерево, среди которых дубы, клены, рябины и другие, а также 2640 кустов кизильника.

- Благоустройство второй очереди набережной Тагильского пруда началось в конце января 2021 года. Строители выкорчевали сухие деревья, укрепили берег. На участке появилась набережная, обустроены дорожки, площадки для разных видов спорта, - отметили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Строительство «Тагильской лагуны-2» близится к своему завершению. Этот проект приурочен к 300-летию города. Общая территория благоустройства составляет порядка 60 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта составляет больше 500 миллионов рублей.