Под Верхней Турой водитель BMW погиб, вылетев с дороги в кювет

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области на трассе межу городами Верхняя Тура и Качканар водитель иномарки BMW 530i погиб, не справившись с управлением и вылетев в кювет. Известно, что авария произошла на 42 километре автодороги. 41-летний мужчина скончался еще до прибытия бригады скорой помощи.

- Личность погибшего уже установлена, также сотрудниками полиции выяснили, что 41 - летний водитель ранее привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

По факту ДТП проводится проверка, автоинспекторам предстоит выяснить, из-за чего именно произошла авария. Напомним, накануне на трассе Екатеринбург-Серов автобус столкнулся с грузовиком, пострадали пять человек. За рулем автобуса Neoplan был 47-летний водитель. Транспорт перевозил 22 вахтовиков из Перми в ХМАО.