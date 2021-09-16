В Екатеринбурге стартовала программа уральской биеннале

Зрителям уже доступна инсталляция Ханны Вайнбергер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовала программа VI Уральской международной индустриальной биеннале. Тема выставок и перфомансов, вдохновляющая участников, звучит как «Время обнимать и уклоняться от объятий». Зрителям уже доступна инсталляция Ханны Вайнбергер на территории бывшего кинотеатра «Салют». Автор создал звуковую ситуацию бесконечного ожидания.

- По задумке автора зрители перемещаются по пространству и совершают простые движения, влияющие на среду, – они становятся частью ансамбля. Работа художницы будет доступна для посетителей до 5 декабря этого года, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В этом году площадками Уральской биеннале, помимо «Салюта», стали Главпочтамт, Екатеринбургский цирк, Музей истории и археологии Урала, фотографический музей Дом Метенкова, Белая башня, Уральский оптико-механический завод и другие.