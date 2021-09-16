Мэр Екатеринбурга поручил подключить к теплу школы и детсады к 20 сентября

Напомним, отопительный сезон начался в Екатеринбурге 14 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге школы, детские сады и прочие здания, относящиеся к социальным объектам, должны быть подключены к теплу уже к ближайшему понедельнику, то есть к 20 сентября. Такое поручение дал мэр уральской столицыво время заседания городского штаба по пуску тепла.

Известно, что тепло было подано более чем на 250 объектах только за первые сутки стартовавшего отопительного сезона. Батареи нагрелись в 180 жилых домах и 66 социальных объектах.

- С ситуацией по коронавирусной инфекции не так хорошо, как хотелось бы. У нас ежедневно фиксируются стабильно высокие цифры по заболевшим. И не хотелось бы, чтобы к этому прибавилось ОРВИ из-за того, что в детских садах, школах и больницах держится низкая температура, - отметил Алексей Орлов.

Напомним, отопительный сезон начался в Екатеринбурге 14 сентября. До 1 октября все дома города будут подключены к теплу.